Steuerzahlerbund prangert Verschwendungsfälle in Hessen an

Der Bund der Steuerzahler stellt heute in Berlin sein traditionelles „Schwarzbuch” zur bundesweiten Vergeudung von Steuergeldern vor. Der Bericht wird auch elf Beispiele aus Hessen enthalten. Diese werden auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden vorgestellt. Mit der Veröffentlichung exemplarischer Verschwendungsfälle will der Verband einen effizienteren Umgang mit dem Geld der Steuerzahler erreichen.

Im vergangenen Jahr hatte der Verband in Wiesbaden acht Fälle aus Hessen angeprangert. Darunter waren nicht abgesicherte Fremdwährungskredite in Schweizer Franken, die den Rheingau-Taunus-Kreis nach dem „Frankenschock” Millionen von Euro gekostet hatten. Auf der Liste stand auch eine Sport- und Versammlungshalle im südhessischen Münster. 450 000 Euro sollten dort ursprünglich in den Brandschutz investiert werden, am Ende kostete die Sanierung 5,8 Millionen Euro.

(dpa)