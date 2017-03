Stichwahl in Bischofsheim nötig

Eine Stichwahl in 14 Tagen muss über das Bürgermeisteramt in Bischofsheim entscheiden. Keiner der vier angetretenen Kandidaten sicherte sich am Sonntag beim Urnengang in der Gemeinde im Kreis Groß-Gerau die absolute Mehrheit. In die zweite Abstimmungsrunde am 2. April schafften es Amtsinhaberin Ulrike Steinbach von SPD, die 42,9 Prozent erhielt, sowie CDU-Bewerber Ingo Kalweit. Er kam auf 39,4 Prozent. Aus dem Rennen sind Jörg Knoch von der Freien Wählergemeinschaft mit 9,1 Prozent sowie der unabhängige Kandidat Thomas Wolf, der auf 8,6 Prozent kam. Wahlberechtigt waren etwas mehr als 9700 Bürger.

In der Gemeindevertretung stellt die SPD mit 12 Vertretern die größte Fraktion. Dann folgen die Wählergemeinschaft (9) sowie CDU (7) und GALB-Bündnis 90/Die Grünen (3).

(dpa)