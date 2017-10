Stichwahlen entscheiden über Rathaus-Chefs

In mehreren Kommunen Hessens wird heute (ab 08.00 Uhr) in Stichwahlen darüber entschieden, wer Chef im Rathaus wird. In Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) geht es um den Oberbürgermeister. Die Entscheidung fällt zwischen Amtsinhaber Patrick Burghardt (CDU) und Udo Bausch (parteilos). Burghardt hatte beim ersten Durchgang 49,0 Prozent der Stimmen bekommen, Bausch 25,6 Prozent. Für Burghardt wäre es die zweite Amtszeit. Bürgermeister gewählt werden zudem in Witzenhausen (Werra Meißner-Kreis), Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis), Höchst im Odenwald sowie in der Wetteraugemeinde Hirzenhain.

(dpa)