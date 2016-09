Stiftung „Miteinander in Hessen” bringt Reform auf den Weg

Das Kuratorium der Landesstiftung „Miteinander in Hessen” hat am Donnerstag eine geplante Reform auf den Weg gebracht. Unter anderem soll die Kontrolle auf einen Stiftungsrat übertragen werden. Außerdem ist vorgesehen, den Vorstand zu verkleinern, teilte die Geschäftsführerin Claudia Müller-Eising am Donnerstag in Wiesbaden mit. Vorstand und Geschäftsführung seien vom Kuratorium beauftragt worden, die vorgesehene Satzungsänderung unmittelbar auf den Weg zu bringen.

Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag hatte mehrfach kritisiert, es bestehe ein Missverhältnis zwischen Fördersummen und Verwaltungskosten. Nach den Worten der Abgeordneten Ulrike Alex betreibt die Landesregierung mit der Stiftung vor allem Werbung in eigener Sache, das Geld solle besser über das zuständige Sozialministerium vergeben werden.

Die von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ins Leben gerufene Stiftung hat das Ziel, Projekte des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements zu fördern. Sie finanziert sich sowohl aus Steuergeldern als auch aus Vermögenserträgen.

(dpa)