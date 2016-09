Stiftung „Miteinander in Hessen” stellt sich neu auf

Die Stiftung „Miteinander in Hessen” will sich neu aufstellen. Dazu solle der Vorstand verkleinert und ein Stiftungsrat eingesetzt werden, sagte Geschäftsführerin Claudia Müller-Eising der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Damit soll die in die Kritik geratene Stiftung wieder handlungsfähig werden. Am Donnerstag (8. September) ist eine Sitzung geplant. Die Stiftung war nach einer Anfrage der SPD-Fraktion im hessischen Landtag in die Kritik geraten.

Die Anfrage hatte unter anderem ergeben, dass im Jahr 2014 nur etwa 160 000 Euro für Projekte ausgegeben worden waren, während die Verwaltungskosten rund 460 000 Euro betrugen. Zudem musste im Mai eine Kuratoriumssitzung abgesagt werden, weil dieses nicht beschlussfähig war, wie die „Frankfurter Rundschau” schrieb. Das Kuratorium hat derzeit 28 Mitglieder, wie Müller-Eising bestätigte.

(dpa)