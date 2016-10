Stiftung erhält Wiesbadener Kulturpreis

Den mit 5000 Euro dotierten Kulturpreis der Stadt Wiesbaden erhält in diesem Jahr die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Die Entscheidung der Jury sei einstimmig gefallen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Wiesbadener Stiftung setzt sich für den Erhalt und die Pflege des deutschen Filmerbes ein, in diesem Jahr feiert sie 50-jähriges Bestehen. Sie verfügt über 2000 Stummfilme, 1000 Tonfilme und rund 3000 Kurzfilme deutscher Filmproduktion bis zum Anfang der 1960er Jahre - darunter befindet sich auch der Stummfilmklassiker „Metropolis” von Regisseur Fritz Lang. Wann die Auszeichnung verliehen wird, stand zunächst nicht fest.

(dpa)