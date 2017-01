Parteiaustritt von Frankfurter CDU-Abgeordneter: Stimmen zu Erika Steinbach: Einsam wie eine Walküre

Das Parlament spielt nur noch eine Nebenrolle

Natürlich darf sie ihr Mandat behalten

Bei Herrn Gauland wäre Steinbach gut aufgehoben

Ihre Argumente spiegeln die Meinung vieler wider

Jahrelang auf dem Ticket der CDU Politik gemacht

Der über die Medien kommunizierte Austritt Erika Steinbachs aus der CDU kommt einem Paukenschlag gleich. Zu diesem Thema haben uns zahlreiche Leserbriefe erreicht. Die Mehrheit unserer Leser teilen den Unmut der Frankfurter Politikerin über die derzeitige Verfassung der Union.Man muss Erika Steinbach mit ihrem rechtskonservativen Standort innerhalb der CDU ja nicht unbedingt mögen, aber authentisch ist sie. Sie steht einsam wie eine Walküre im Mainstream der Regierungspolitik, der lethargisch und leise um sie herum plätschert, fast schon, wie zu Kohls Zeiten.Tatsächlich sind ganz zentrale politische Entscheidungen (Griechenlandsupport, Atomausstieg und der naiv-unkontrollierte Flüchtlingseinlass) im wesentlichen aufgrund des Bauchgefühls der Kanzlerin gefällt worden. Hinterher wurden sie dann mit zehnminütigen stehenden Ovationen auf CDU-Parteitagen gefeiert, zum Teil gar mit „Merkel, Merkel"- Rufen.Das Parlament spielte bei all dem eher eine Nebenrolle. Hier beschleicht den Zuschauer schon manchmal das Gefühl, die demokratische Idee sei vielleicht noch immer nicht ganz verankert in so manchen Politikerköpfen....Gerhard Müller-Debus, FrankfurtAch, ist es nicht herrlich? Die 73 jährige Erika Steinbach, ein CDU-Urgestein, zeigt den Männern in der CDU auf, dass man nicht nur auf der Jasager-Spur von Frau Merkel segeln muss. Es ist mutig, nachdem sie erkannt hat, dass man in der CDU keine konservative Politik mehr vertreten und durchsetzen kann, die Konsequenz, nämlich den Austritt zu praktizieren.Natürlich darf sie ihr Bundestagsmandat behalten, noch ist dieses nicht an eine bestimmte Parteimitgliedschaft gebunden, was schlimm wäre, denn dann würde sich das „Jasagertum" noch mehr in den Parteien durchsetzen.Mit Blick auf die Bundestagswahl wird es bei der Frage höchst spannend werden, wie viele CDU-Mitglieder sich weiterhin damit abfinden werden, sich laut Frau Merkel nur noch „als diejenigen, die schon länger in Deutschland leben" bezeichnen zu lassen oder Wert darauf legen, als Deutsche benannt zu werden! Gerald Fiala, KönigsteinEndlich hat sie es gemerkt, dass sie schon mehr als überflüssig in der CDU und auch ansonsten war. Ich glaube, dass ein Aufatmen durch die eigenen Reihen ging, als sie bekanntgab, aussteigen zu wollen.Gebracht hat sie in ihrer sogenannten Politikerkarriere nicht viel, wenn sogar gar nichts, außer rechtsgerichteten Sprüchen, damit sie wenigstens mal in der Zeitung gezeigt wurde, sonst würde sie bis heute überhaupt keiner kennen.Warum schmeißt sie nicht ihren Sitz im Bundestag hin? Angeblich um Sorge für die Mitarbeiter. Anzunehmen ist aber: um bis zum September die Kohle noch mitzunehmen. Und außerdem wurde sie nicht persönlich gewählt, sondern ihre Partei, die sie auf einem guten Listenplatz aufstellte.Also es wird sich keiner die Augen ausweinen wenn sie geht. Ich würde ihr auch raten, zu ihrem freund Gauland zu gehen, dort ist sie richtig gut aufgehoben. Beide ein Alter, beide die gleiche Grundeinstellung. Das passt doch.Rolf Peter, SchwalbachAlle Argumente, die Frau Steinbach anführt anlässlich der Trennung von der CDU, sind die, die man tagtäglich von den verschiedensten Menschen zu hören bekommt. Ich selbst bin bereits vor längerem aus der CDU ausgetreten.Vor allem weil ich den „Mist" von Frau Merkel nicht mehr akzeptieren konnte. Ich hatte zum „Neuen Jahr" auch nur einen Wunsch: Frau Steinbach, Herr Bosbach und Herr Sarrazin mögen zusammen eine Partei gründen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie der Flut der Mitglieds-Anträge gewachsen wären. Friedel Marx, SchwalbachEnergiewende und Euro-Rettung waren bereits vor der letzten ein Wahl Thema. Warum ist sie dann noch einmal für die CDU angetreten? Die Flüchtlings-Politik der CDU hat sich seit 2015 geändert, was wollte sie noch? Rechtsbruch – wo blieb die Klage vor dem Verfassungsgericht, nicht mal Baum, Hirsch oder Gauweiler haben geklagt.Erika Steinbach hat auf dem Ticket der CDU jahrelang als Abgeordnete amtieren dürfen, ein Maulkorb war nicht ersichtlich. Sie hat keine Mehrheit in der CDU, das sollte auch sie sehen. Im Herbst wäre sowieso das Ende der Karriere gewesen und deshalb wurde jetzt mit einem Knall die Öffentlichkeit gesucht, anstatt einfach abzutreten. Der Abtritt ist überfällig.Thomas Hartung, Frankfurt