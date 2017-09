Stockende Gespräche zur Zukunft des hessischen Landgestüts

Die Gespräche mit dem Umweltministerium zur Zukunft des hessischen Landgestüts sind laut einem Vorwurf der Stadt Dillenburg und Pferdeverbänden ins Stocken geraten. Das teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) am Mittwoch mit. Mehrere Gesprächsangebote seitens der Stadt Dillenburg, des Fördervereins Hessisches Landgestüt Dillenburg und des Pferdesportverbandes Hessen seien ignoriert worden.

„Das ist sehr enttäuschend und keine Art und Weise, miteinander umzugehen”, erklärte Michael Lotz (CDU), Bürgermeister der Stadt Dillenburg und Vorsitzender des Fördervereins. Doch statt gemeinsam Konzepte zu erarbeiten, mache das Umweltministerium Nägel mit Köpfen und schreibe die Hengste zum Verkauf aus, kritisierte er.

Das Argument von Ministerin Priska Hinz (Grüne), dass sich Hengste nicht so einfach wie Stuten und Wallache in Gruppen halten lassen, sei richtig, heißt es in der FN-Mitteilung. „Daraus aber die Abschaffung der Hengste abzuleiten ist haltlos.” Der Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Hessen, Robert Kuypers, erklärte, dass es in Dillenburg durchaus eine weitere Verwendung für die Hengste gäbe, etwa im Schulbetrieb.

(dpa)