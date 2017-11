Straßenbahn in Kassel: Stillstand wegen Betriebsversammlung

Alle Straßenbahnen und viele Buslinien haben am Montagmorgen in Kassel den Betrieb eingestellt. Grund war eine Betriebsversammlung sämtlicher Mitarbeiter der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH KVV. Ab 9.30 Uhr seien die Straßenbahnen in die Betriebshöfe gefahen, sagte eine Sprecherin der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG), die zur KVV gehört. Es trat ein Notfahrplan mit Bussen in Kraft.

Nach Polizeiangaben kam es zu keinen großen Behinderungen im Berufsverkehr. Am Nachmittag sollten die Straßenbahnen wieder fahren. Grund für die Betriebsversammlung sind Umstrukturierungspläne der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH. Die will in den nächsten Jahren Kosten senken und 350 Arbeitsplätze abbauen. Die KVV hat 1900 Beschäftigte. 860 arbeiten bei der Verkehrsgesellschaft KVG.

(dpa)