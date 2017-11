Straßenbahn schleift Auto mit: 82-Jähriger verletzt

Eine Straßenbahn hat in Darmstadt ein Auto rund 20 Meter mitgeschleift. Der 82 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall am Montag im Gesicht leicht verletzt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Wieso er beim Abbiegen von der in die gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn erfasst wurde, war zunächst unklar. Wegen der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr in Richtung Innenstadt.

(dpa)