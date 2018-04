Streik: 150 Jugend-Spiele in Frankfurt ohne Referee

Wegen eines Schiedsrichter-Streiks müssen bei etwa 150 Jugend-Spielen im Kreis Frankfurt/Main die Mannschaften am Wochenende ohne offizielle Referees auskommen. Die Unparteiischen protestieren damit gegen Anfeindungen und Gewalt. Der Hessische Fußball-Verband bestätigte am Freitagabend einen entsprechenden Bericht des Fachblatts „Kicker”.

Der Kreisschiedsrichterausschuss Frankfurt sehe sich zu diesem Schritt gezwungen, „weil die Übergriffe gegenüber Schiedsrichtern eine neue Dimension erreicht haben”, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Demnach sei erst vergangene Woche ein erfahrener Schiedsrichter in einem B-Jugendspiel mit mehreren Faustschlägen attackiert worden. In der E-Jugend sei ein neuer Spielleiter von einem Trainer übel beschimpft worden.

„Wir fordern die Einhaltung der „Frankfurter Erklärung”, besser ausgebildetes Trainer- und Betreuerpersonal sowie mehr Respekt von Eltern und Zuschauern gegenüber Schiedsrichtern”, erklärte dem Bericht zufolge Kreisschiedsrichterobmann Mathias Lippert.

Bei der „Frankfurter Erklärung” handelt es sich um eine Initiative des Fußballkreises Frankfurt gegen Gewalt, Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf den Sportplätzen. Die betroffenen Spiele von der E- bis zur A-Jugend werden nicht abgesagt, aber nicht von unabhängiger Seite gepfiffen.

