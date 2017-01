Streik der Busfahrer dauert an: Angebot abgelehnt

Die Busfahrer in Hessen haben ihren Streik am Donnerstag fortgesetzt - und ein Ende ist zunächst noch nicht absehbar. Die Tarifkommission habe lange beraten und das jüngste Angebot der Arbeitgeber für nicht ausreichend befunden, sagte Verdi-Sprecherin Ute Fritzel am Donnerstagmorgen. Grund dafür sei unter anderem die vorgeschlagene, längere Laufzeit für den Tarifvertrag. Die Arbeitgeber hatten eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 angeboten, die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit zwölf auf 13,50 Euro. Fritzel zufolge wird nun am Donnerstag ab 10 Uhr weiterverhandelt.

Schwerpunkte der Streiks sollten auch am Donnerstag wieder Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda sein. Zum Ausstand aufgerufen sind nach wie vor Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften.

(dpa)