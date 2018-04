Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft ab Dienstag zu Streiks im öffentlichen Dienst auf. In Frankfurt wird schwerpunktmäßig am Dienstag und am Freitag gestreikt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft erneut zu Streiks im öffentlichen Dienst auf. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen ab Dienstag unter anderem Stadtwerke, Bauhöfe, Krankenhäuser, Kitas und kommunale Nahverkehrsunternehmen in verschiedenen hessischen Regionen bestreikt werden. Die Stadt Frankfurt wird von den Streiks voraussichtlich am Dienstag und am Freitag betroffen sein.

Warum wird gestreikt?

Die Warnstreiks erfolgen vor der dritten - und mutmaßlich entscheidenden - Verhandlungsrunde für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Außerdem sollen Ausbildungsvergütungen und Praktikumsentgelte angehoben werden. "Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske in Berlin. Diese "Blockadehaltung" müsse aufgegeben werden.

Wie und wie lange wird gestreikt?

Ab Dienstag soll jeden Tag eine andere Region in Hessen schwerpunktmäßig bestreikt werden. Folgenden Streik-Plan hat Verdi vorab veröffentlicht:

Die Warnstreikwoche beginnt am Dienstag mit einem ganztägigen Warnstreik am Frankfurter Flughafen. Gleichzeitig ist in Nordhessen der gesamte öffentliche Dienst zum Streik aufgerufen. Außerdem streiken in Frankfurt die Beschäftigten des Energieversorgers Mainova.

Am Mittwoch sollen das Gesundheitswesen in Wiesbaden und Südhessen und der öffentliche Personennahverkehr in Wiesbaden bestreikt werden.

Am Donnerstag soll der gesamte öffentliche Dienstag in Mittelhessen bestreikt werden.

Am Freitag sollen die Energieversorger in Osthessen und im Main-Kinzig-Kreis sowie der öffentliche Dienst in Frankfurt am Main, im Maintaunuskreis, im Hochtaunuskreis und im Wetteraukreis bestreikt werden. Betroffen sind laut Verdi: Frankfurter Stadtentwässerung, Frankfurter Entsorgungsbetriebe, Verkehrsgesellschaft Frankfurt VGF, städtische Bühnen, Klinikum Höchst, Stadtverwaltung Frankfurt, Praunheimer Werkstätten, Verein Arbeits- und Erziehungshilfe, AWO-Bezirksverband Hessen-Süd, orthopädische Klink Friedrichsheim, Heilig Geist-Klinik sowie weitere Kliniken in öffentlicher Hand.

Die nächste Tarifrunde ist für den 15. und 16. April in Potsdam angesetzt.

Welche Betriebe in Frankfurt werden bestreikt?

Flughafen-Betreiber Fraport wird am Dienstag bestreikt. Das Unternehmen rechnet mit erheblichen Verzögerungen und Flugausfällen. Wie Fraport mitteilt, werden die Sicherheitskontrollstellen zum Abfluggate A und Z im Terminal 1 am Dienstag geschlossen bleiben. Passagiere, die in Frankfurt mit diesem Abfluggates einchecken müssen, werden ihre Flüge nicht erreichen. Grundsätzlich geht Fraport davon aus, dass die Wartezeiten an den Kontrollstellen insgesamt deutlich länger sein werden.

Der Frankfurter Energieversorger Mainova wird am Dienstag bestreikt. "Wir gehen davon aus, dass den Kunden keine Einschränkungen treffen", sagt Pressesprecherin Ulrike Schulz auf Nachfrage. "Die Versorgung ist jederzeit gewährleistet." Auch Kundenservice und Kundendienst sollten ganztägig bereitstehen. Wie viele Beschäftigte der Mainova zum Streik aufgerufen sind, ist unklar. Insgesamt versorgt die Mainova 700.000 Haushalte mit Strom.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) wird am Freitag bestreikt. Das Unternehmen bittet Passagiere, sich laufend über die aktuelle Situation zu informieren und will Streik-Infos unter www.rmv-frankfurt.de sowie telefonisch unter 069 24 24 80 24 bereitstellen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Mit Material von dpa