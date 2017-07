Streiks bei Amazon gehen weiter

Im Ringen um einen Tarifvertrag sind die Streiks beim Online-Versandhändler Amazon am Mittwoch weitergegangen. In Leipzig rief die Gewerkschaft Verdi schon am dritten Tag in Folge zu Arbeitsniederlegungen auf. Auch im osthessischen Bad Hersfeld, im nordrhein-westfälischen Werne und im rheinland-pfälzischen Koblenz wurden demnach die Logistikzentren bestreikt, wie ein Amazon-Sprecher sagte.

In Leipzig legten demnach 180 Mitarbeiter die Arbeit nieder, in den beiden Logistikzentren in Bad Hersfeld zusammen 310. Für die anderen Standorte lagen keine Zahlen vor. Auf die Lieferzeiten hätten die Ausstände keine Auswirkungen, betonte der Sprecher.

Verdi fordert von Amazon, die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den Versand- und Einzelhandel zu bezahlen. Das Unternehmen verweigert nach Angaben der Gewerkschaft die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Amazon verweist darauf, dass sich die Bezahlung am Tarifvertrag der Logistikbranche orientiere. Amazon betreibt neun Logistikzentren in Deutschland. Seit Mai 2013 kommt es dort immer wieder zu Arbeitsniederlegungen.

(dpa)