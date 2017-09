Streit auf Straße: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Rollerfahrer ist bei einem Streit mit einem Autofahrer in Königsstein (Hochtaunuskreis) lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Männer gerieten am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache an einer Einmündung aneinander, wie die Polizei mitteilte. Dabei schlug der 31-jährige Rollerfahrer dem Autofahrer ins Gesicht. Der 62-Jährige holte daraufhin einen spitzen Gegenstand aus seinem Auto und stach in den Brustbereich seines Gegenübers. Rettungskräfte brachten den Rollerfahrer ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde festgenommen.

(dpa)