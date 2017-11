Streit im Imbiss: Sektflasche gegen Nudelholz

Erst ein Wurf mit der Sektflasche, dann Schläge mit dem Nudelholz: Bei einem Streit in einem Marburger Imbiss haben zwei Kontrahenten zu brachialen Mitteln gegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, warf ein 21 Jahre alter Mann zunächst mit einer leeren Sektflasche auf einen Mitarbeiter des Imbisses. Der 33-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, konnte sich aber noch revanchieren, indem er mit einem Nudelholz mehrfach auf den Rücken des Flaschenwerfers einschlug. Die beiden Verletzten mussten in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei versucht nun herauszufinden, um was es bei dem Streit am Montagabend ging ist, sagte ein Sprecher.

(dpa)