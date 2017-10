Streit in Dietzenbach endet mit Messerstichen

Nach einem Streit hat ein 51-Jähriger in Dietzenbach auf einen 30-Jährigen eingestochen. Die beiden Männer hielten sich mit anderen Personen in einem Wohnhaus auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der jüngere der beiden Männer sei in der Nacht auf Sonntag nach draußen gegangen, um zu rauchen und dabei von dem 51-Jährigen mit einem Messer attackiert und am Bauch verletzt worden. Das Opfer konnte fliehen und einen Notruf absetzen, der Tatverdächtige wurde festgenommen. Gegen ihn werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. Beide Männer hätten unter Alkoholeinfluss gestanden. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden.

(dpa)