Debatte im Landtag: Streit über Chemie im Abwasser

Das Trinkwasser in Hessen ist sicher und kann ohne Bedenken genutzt werden. Dennoch fordert die SPD von der Landesregierung, mehr dafür zu tun, damit es auch so bleibt. Zwar seien die Kommunen für die Wasserversorgung zuständig. Doch das Land sei „in der Pflicht, vorausschauend zu planen“, sagte die umweltpolitische Sprecherin der SPD, Angelika Löber, am Mittwochabend im Landtag in Wiesbaden. Das gelte besonders für die sogenannte vierte Klärstufe.

Dieser mögliche Ausbau von Kläranlagen ist teuer. Hessen fördert derzeit Pilotprojekte mit wissenschaftlicher Begleitung in zwei Anlagen mit vierter Klärstufe in Büttelborn und Bickenbach. Beide liegen in der Nähe des hessischen Rieds, aus dessen Grundwasser große Teile des Rhein-Main-Gebiets mit Trinkwasser versorgt werden.

Denn der Hintergrund der Debatte im Landtag ist, dass in den vergangenen Jahren neben Pestiziden und anderen organischen Mikroverunreinigungen auch immer mehr Rückstände von Arzneimitteln im Abwasser gefunden wurden. Darauf hatte unter anderem der BUND aufmerksam gemacht. Die Chemikalien stammen aus Fabriken ebenso wie aus Krankenhäusern und Privathaushalten, zum Beispiel aus dem Urin von Patienten, die zuvor Medikamente genommen haben. Nun müsse verhindert werden, dass diese Arzneimittelrückstände im Grundwasser im Ried und dann womöglich im Trinkwasser ankommen, sagte der BUND-Naturschutzreferent Thomas Norgall dieser Zeitung.

Dabei muss nach Ansicht des BUND bei den Kläranlagen angesetzt werden, nicht allein bei den Verursachern. Wenn sich zum Beispiel jemand mit einer Salbe gegen Schmerzen mit dem Wirkstoff Diclofenac einreibe und sich dann wasche, gelangten einige Stoffe dieses Arzneimittels ins Abwasser, sagte Norgall. Das könne kaum verhindert werden.

SPD will vierte Klärstufe

Deshalb appelliert auch er an die Landesregierung, schon jetzt die hohen Investitionen für eine vierte Klärstufe einzuplanen: „Das muss das Land offensiv angehen.“ Noch seien Grundwasser und Trinkwasser in guter Qualität vorhanden. Wenn aber der Zustrom von Arzneimittelrückständen in das Gtrundwasser nicht unterbrochen werde, „kriegen wir ein Problem“, sagte Norgall.

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hingegen verwies auf die zwei Pilotprojekte und die Ergebnisse, die abgewartet werden sollten. Zudem löse die vierte Reinigungsstufe nur einen Teil des Problems, sagte sie. „Rund 60 Prozent der Spurenstoffe können nicht erfasst werden.“ Deshalb gebe es auch zwischen den Bundesländern heftige Diskussionen über den richtigen Weg.

Der durchschnittliche Wasserverbrauch Laut Statistischem Landesamt verbraucht jeder Hesse durchschnittlich 124 Liter pro Tag. Dabei wird aber zwischen privatem und gewerblichem Verbrauch nicht unterschieden. clearing

SPD-Frau Löber hatte zuvor darauf verwiesen, dass zum Beispiel Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit der vierten Klärstufe schon weiter seien.

Auch Angela Dorn (Grüne) wies den Vorwurf zurück, die schwarz-grüne Landesregierung stelle sich dem Problem der Arzneimittelrückstände im Wasser nicht. Es müsse aber auch „bei der Ursache angesetzt werden“. Ein wichtiger Aspekt sei das Abwasser der Krankenhäuser. Auch Dirk Landau (CDU) plädierte dafür, beim Verbraucher zu beginnen. Ebenso müsste aber auch die Industrie, die Produkte mit schädlichen Stoffen herstelle, über das Verursacherprinzip in die Verantwortung genommen werden.

Die Linke schloss sich der Forderung von SPD und BUND nach einem Investitionsprogramm des Landes für die vierte Klärstufe an. Auch wenn noch nicht alles genau wissenschaftlich geklärt sei, müsse bei dem , was auf dem Spiel stehe, „das Vorsorgeprinzip greifen“, sagte die Abgeordnete Marjana Schott.