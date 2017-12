Streit um Informationen zu Abtreibungen: Petition

Die Gießener Ärztin Kristina Hänel will heute eine Petition für Änderungen im Abtreibungsrecht an Bundestagsabgeordnete überreichen. Die 61-Jährige war Ende November vom Gießener Amtsgericht wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Die Medizinerin hatte auf ihrer Webseite Abtreibung als Leistung angeboten. Ihr Fall löste hitzige Debatten zwischen Unterstützern der Ärztin und Frauenrechtlerinnen sowie Abtreibungsgegnern aus. Mit der Petition, die online inzwischen von mehr als 137 000 Menschen unterstützt wird, will Hänel ein stärkeres Informationsrecht von Frauen beim Thema Abtreibung erreichen.

(dpa)