Hessentag: Streit um Klassenfahrten zur Bundeswehrausstellung in Korbach

Sollen Schulklassen die Bundeswehrausstellung auf dem Hessentag in Korbach besuchen? Darüber ist ein heftiger Streit ausgebrochen, der sogar diese Woche den Landtag beschäftigte. Die Armee selbst kann die ganze Aufregung nicht verstehen.

Viele Besucher, die gestern zur Eröffnung des Hessentags in Korbach strömten, dürften auch die Ausstellung der Bundeswehr angesteuert haben. Darunter befanden sich neun Schulklassen, die sich den dort gezeigten Kampfjet Tornado oder den Kampfhubschrauber Tiger angeschaut oder sich sonst über den „Arbeitgeber Bundeswehr“ informiert haben. Genau darüber aber hat sich eine heftige Kontroverse entzündet.

Auslöser ist ein Brief der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an die Leiter der hessischen Schulen. Darin bat die Lehrervertretung, von möglichen Besuchen der Bundeswehr durch Schülergruppen abzusehen. „Die GEW Hessen ist der Meinung, dass die Bundeswehr kein Arbeitgeber wie jeder andere ist“, argumentieren die Vorsitzenden der GEW. Sie beziehen sie sich dabei darauf, dass sich die Bundeswehr im Vorfeld an viele Schulen gewandt habe und über die Schulleitungen Schüler eingeladen haben, „zu Gast beim Arbeitgeber Bundeswehr“ zu sein.

Töten lernen

„Die Ausbildung zum Soldaten oder zur Soldatin bedeute, das Töten zu lernen“, argumentiert die GEW. Bei der Truppe könne man jederzeit gegen seinen Willen in einen Auslandseinsatz geschickt werden. Man müsse mit dem Risiko leben, selbst traumatisiert oder gar getötet zu werden.

Damit stößt die Lehrergewerkschaft auf heftigen Widerspruch vor allem seitens der CDU im hessischen Landtag. „Die Bundeswehr sorgt für Frieden und Freiheit, für Schutz unseres Landes , unserer Bürger und unserer Demokratie“, zeigte sich CDU-Generalsekretär Manfred Petz diese Woche im Landtag „fassungslos“ über die Aussagen der GEW. Die Parlamentsarmee gehöre in die Mitte der Gesellschaft, also auch auf das Landesfest.

„Die Kritik an der grundsätzlichen Arbeit der Bundeswehr und ihrer Rolle auf dem Hessentag entbehrt jeglicher nachvollziehbaren Grundlage und schadet dem öffentlichen Ansehen der Bundeswehr“, verteidigte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) die militärische Präsenz auf dem Hessentag. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, über die Arbeit staatlicher Institutionen in unseren Schulen zu informieren – die Bundeswehr gehört selbstverständlich mit ihren vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten dazu. “

Legitime Information

Neben der CDU stehen auch andere Landtagsparteien hinter den Klassenfahrten zur Ausstellung. „Die Bundeswehr ist eine demokratisch legitimierte Parlamentsarmee, die seit über 60 Jahren einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit Deutschlands leistet“, sagte Günter Rudolph (SPD). Es sei daher legitim, wenn sie beim Hessentag öffentlich über ihre Aufgaben und ihre Arbeit informiert. Ähnlich die Grünen: Zur politischen Bildung der Schüler könne auch ein Besuch am Bundeswehrstand beitragen, sagte der Landtagsabgeordnete Daniel May.

Rückendeckung bekommt die GEW von der Linkspartei. „Warum lassen wir Kinder auf Panzerhaubitzen spielen und in Kampfjets steigen“, sagte Hermann Schaus. Es sei nicht akzeptabel, dass die Wehr auf dem Hessentag junge Menschen rekrutiert, denn Deutschland sei an Kriegen beteiligt. Die hessische Verfassung ächte Krieg.

Die Kritik der GEW sei unbegründet, reagierte Bundeswehrsprecher Wolf-Teja von Rabenau auf die Vorwürfe der Gewerkschaft. „Die Bundeswehr ist demokratisch legitimiert.“ Dass die GEW die Schüler von einem Besuch abhalten wollte, halte er für weltfremd. Zielgruppe seien Schüler dderRealschul-Abschlussklassen. „So ein bisschen Mündigkeit hätte ich denen zugestanden“, sagte von Rabenau. Die Bundeswehr sei kein Arbeitgeber wie jeder andere, aber die 334 Soldaten und Soldatinnen in Korbach vermittelten ein realistisches Bild der Truppe. Die Resonanz bei den Schulen ist etwas größer als bei früheren Hessentagen, informierte von Rabenau. Bis nächsten Donnerstag hätten sich 1700 Schüler von 32 Schulen angemeldet.