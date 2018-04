Streit unter Jugendlichen: 15-Jähriger mit Messer verletzt

Bei einem Streit unter Jugendlichen ist in Aßlar-Werdorf (Lahn-Dill-Kreis) ein 15-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Ein 14-Jähriger soll auf ihn eingestochen haben. Er wurde gefasst, kam wenig später aber wieder auf freien Fuß, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu der Auseinandersetzung sei es am Mittwochnachmittag in der Nähe einer Kindertagesstätte gekommen. Der 15-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Worum es bei dem Streit ging, sei unklar, hieß es. Die „Wetzlarer Neue Zeitung” hatte zuvor über den Streit berichtet.

Am Dienstagabend waren bei einem heftigen Streit zwischen zwei Männern in Wetzlar beide durch Messerschnitte verletzt worden. Einer von ihnen - ein 24-Jähriger - sei mit Wunden im Gesicht und am Unterarm ins Krankenhaus gebracht worden, hatte die Polizei in Dillenburg am Mittwoch mitgeteilt. Sein 23 Jahre alter Kontrahent konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause gehen. Auch die Hintergründe dieser Tat waren zunächst unklar.

(dpa)