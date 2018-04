Stromleitung Wahle-Mecklar: Baustart im Mai

Der Bau der umstrittenen Höchstspannungsleitung Wahle-Mecklar wird in Hessen voraussichtlich im Mai starten. Dann werde der erste Mast bei Ludwigsau (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) errichtet werden, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Tennet am Donnerstag. In Niedersachsen laufen die Arbeiten bereits. Fertiggestellt werden sollen die 65 Kilometer Leitung auf hessischem Gebiet bis zum Jahr 2020. Ein Jahr später soll die Leitung in Betrieb gehen. Zuvor hatte die Tageszeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine” (HNA) darüber berichtet.

Allerdings sind noch Klagen gegen die Genehmigung auf hessischer Seite möglich. Laut dem Regierungspräsidium in Kassel haben noch nicht alle betroffenen Kommunen das Auslegen der Unterlagen gemeldet. Diese müssen in den Rathäuser zwei Wochen lang einsehbar sein, danach sind einen Monat lang Klagen gegen die Genehmigung möglich. Bisher lägen dem Regierungspräsidium noch keine Informationen über Klagen vor, sagte ein Sprecher.

Die 380-Kilovolt-Verbindung soll über 230 Kilometer Strecke künftig die Knotenpunkte Wahle in Niedersachsen und Mecklar in der Gemeinde Ludwigsau verbinden. Der Bau der Höchstspannungsleitungen ist umstritten: Kritiker äußerten immer wieder Bedenken über Elektrosmog und eine Verschandelung der Landschaft durch Masten.

(dpa)