Student wegen Bürgermeister-Kandidatur vor Gericht

Ein ehemaliger Bürgermeisterkandidat aus der nordhessischen Kleinstadt Volkmarsen steht am (morgigen) Donnerstag (9.00 Uhr) wegen Wählertäuschung und Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Korbach. Der heute 23 Jahre alte Student Henricus Pillardy hatte im Jahr 2016 den parteilosen Amtsinhaber Hartmut Linnekugel herausgefordert, war bei der Wahl mit 4,7 Prozent der Stimmen aber chancenlos geblieben. Die Bewerbung war nach Angaben von Pillardy satirisch gemeint und sollte für Aufruhr sorgen.

Er warb unter anderem für die Legalisierung von Cannabis und kommentierte überspitzt die Übergriffe auf Frauen in der Kölner Silvesternacht. So schrieb Pillardy, er lehne monokausale Erklärungen dafür ab - und gab die Schuld Dunkelhäutigen, die „ihre Triebe nicht im Griff haben”, und Frauen, „welche sich immer so aufreizend anziehen müssen”. Deswegen wurde er wegen Volksverhetzung angezeigt. Beim Sammeln von Unterschriften für seine Kandidatur soll er außerdem vorgegeben haben, Stimmen zur Rettung des Freibades und eines Jugendraums zu sammeln.

