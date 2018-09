Studie: Bis 2035 mehr als 320 000 Pflegebedürftige in Hessen

Hessen muss sich einer neuen Studie zufolge in den kommenden Jahren auf erheblich mehr Pflegebedürftige einstellen. Wie aus dem am Montag vorgestellten Report des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht, sind bis zum Jahr 2035 landesweit mehr als 320 000 Menschen auf Pflege angewiesen. Das sind gut 86 000 mehr als im Jahr 2015, was einer Zunahme von 36,8 Prozent innerhalb von 20 Jahren entspricht.

Nur in Bayern steigt die Zahl an Pflegebedürftigen der Prognose zufolge noch stärker als in Hessen (39,5 Prozent). Für ganz Deutschland sagen die Forscher eine Zunahme von 32,7 Prozent voraus. „Deshalb ist schon heute darüber nachzudenken, wie dieser Anstieg an Pflegefallzahlen bewältigt werden kann”, fordert das arbeitgebernahe Institut. Ausgangspunkt der Berechnung ist die Versorgung der Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten zu heutigen Bedingungen.

