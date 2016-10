Wohnen in Frankfurt: Studie: Immobilien werden immer teurer

Die Preise für übliche Eigentumswohnungen sind in Frankfurt dieses Jahr so stark gestiegen wie in keiner anderen Großstadt in Deutschland. Bestehende Objekte mit mittlerem Wohnwert verteuerten sich im zweiten und dritten Quartal im Schnitt um fast 19 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. Das zeigt eine Studie, die der Immobilienverband IVD am Dienstag in Frankfurt vorstellte. Die Stadt liege damit noch vor Köln (plus 15) und Stuttgart (plus 11,3). Trotz reger Bautätigkeit in der Bankenmetropole herrsche immer noch Mangel, so der IVD. Gründe seien der Bevölkerungszuwachs und steigende Einkommen.

Für Standard-Eigentumswohnungen in durchschnittlicher Lage mussten Käufer in Frankfurt im Schnitt 2200 Euro pro Quadratmeter zahlen. Bei gutem Wohnwert wurden 3500 Euro fällig, bei sehr gutem 5500 Euro. „In Frankfurt stößt eine große Nachfrage auf ein knappes Angebot„, sagte IVD-Präsident Jürgen Schick. Mit Vorzieh-Effekten auf den Brexit, von dem sich die Stadt mehr Banker erhofft, habe dies nichts zu tun.

Frankfurt liegt bei Eigentumswohnungen mit mittlerem Wohnwert im Bestand vor Kassel (1200 Euro/Quadratmeter), Darmstadt (1450), Gießen (1750) und Wiesbaden (1900), aber hinter dem Vordertaunus (2300).

Auch für Einfamilienhäuser müssen Käufer in Frankfurt viel Geld bezahlen. Bestehende Eigenheime mit mittlerem Wohnwert kosten in Frankfurt laut der Studie rund 470 000 Euro, gut zwei Prozent mehr als im Vorjahr. München, Stuttgart und Düsseldorf waren noch teurer.

Der IVD hatte für die Studie gezahlte Immobilienpreise in 370 Städten und Kommunen in Deutschland ausgewertet. Demnach hat sich der Preisanstieg bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser 2016 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum noch beschleunigt.

Die Preise für Baugrundstücke in den normalen Wohnlagen Frankfurts haben sich dagegen nicht verändert. Der Quadratmeter kostet nach wie vor im Durchschnitt 450 Euro.

