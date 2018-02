Pilotprojekt: Studieren ohne Abitur klappt

Wer an einer hessischen Universität studieren möchte, braucht nicht unbedingt Abitur. Seit gut einem Jahr reicht auch eine Berufsausbildung als Zugangsvoraussetzung. Hessen ist mit diesem Pilotprojekt bundesweit Vorreiter. Ziel ist es, die duale Ausbildung zu stärken und Schalter umzulegen – vor allem in den Köpfen vieler Eltern.

Die Präsidenten der hessischen Universitäten waren zunächst skeptisch, Studierende ohne Abitur in ihren Hörsälen aufzunehmen. Doch nach drei Semestern Praxiserfahrung mit dem Modellprojekt gebe es keine Vorbehalte mehr. Das berichtete gestern Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein. Der CDU-Politiker präsentierte zusammen mit Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft eine positive Zwischenbilanz. „Ich gehe davon aus, dass wir das Projekt in eine gesetzliche Regelung überführen“, sagte Rhein unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung bis 2021.

Wer eine duale Ausbildung mindestens mit der Note 2,5 abgeschlossen hat, kann sich in Hessen an einer Hochschule einschreiben. Nicht nur an einer Fachhochschule, sondern auch an den fünf wissenschaftlichen Universitäten – und das ganz ohne Abitur.

Meilenstein

Das Pilotprojekt ist bundesweit einmalig. Bislang konnten nur Handwerksmeister und Facharbeiter mit mindestens zwei Jahren Berufsausbildung an eine Hochschule wechseln. Nun geht das auch direkt nach der Ausbildung. Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU) spricht von einem „Meilenstein für das Bildungssystem“. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu fördern sei auch als Ziel im Koalitionsvertrag auf Bundesebene verankert und beruhe auf einer Empfehlung des Wissenschaftsrats. Und es gehe darum „Schalter im Kopf umzulegen“, ergänzt Rhein – vor allem bei Eltern.

Wie Ex-Azubis sich an der Hochschule durchkämpfen Studieren ohne Abitur ist längst Alltag an hessischen Hochschulen. Alleine an der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) sind 507 Studenten ohne Abi oder Fachhochschulreife eingeschrieben, clearing

Das Projekt trage auch dazu bei den Fachkräftemangel zu lindern, betont Frank Dievernich, Präsident der Frankfurt School of Applied Sciences. An seiner Fachhochschule studieren die meisten Teilnehmer des Projekts und er zieht ein positives Fazit: „Alle Studenten bis auf einen haben die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht“, berichtet Dievernich. Er beobachtet „eine große Leidenschaft“ bei den Teilnehmern.

Nachhilfe in Mathe

Ein kleines Problem sei aber auch aufgetreten: Der Bedarf an Nachhilfe in Mathe sei höher, weil die Inhalte fehlten, die in der Oberstufe vermittelt würden. Bislang müssen sich die Studenten privat um Nachhilfe kümmern. Dievernich prüft aber ein System der Nachqualifikation einzuführen.

Insgesamt nehmen 235 junge Menschen an dem Pilotprojekt teil. 75 Prozent haben sich für eine University of Applied Sciences entschieden. Die Meisten wählten ein Studienfach, das ihre Ausbildung ergänze, zum Beispiel studierten Chemikanten eher Chemie und Handwerker eine Ingenieurwissenschaft. Es gebe aber auch einen Schornsteinfeger, der Sozialarbeit studiere, erzählt Dievernich.

Die Universität Gießen begleitet den Modellversuch wissenschaftlich und hat „nur geringfügig schlechtere Noten“ als bei Studierenden mit Abitur verzeichnet. „Sich für einen fachfremden Studiengang zu entscheiden, könne aber ein kleines Risiko bergen“, gibt Jan Ulrich Hense zu bedenken.

Kommentar Viele Wege führen ans Ziel Der Druck beginnt oft schon in der vierten Klasse: Viele Eltern wollen um jeden Preis ihr Kind auf ein Gymnasium schicken – selbst dann, wenn die Empfehlung der Schule in eine andere Richtung geht. clearing