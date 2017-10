Studierende der Fachhochschule können umsonst ins Museum

Studierende der Fachhochschule Frankfurt können ab sofort kostenlos 18 Museen in der Mainmetropole besuchen. Für das sogenannte Kulturticket zahlen die Studenten nur einen Euro pro Semester, wie die Stadt Frankfurt am Freitag mitteilte. Die rund 14 000 Studenten können sowohl Dauer- als auch Sonderausstellungen in den teilnehmenden Häusern sehen. Das Angebot reicht vom Archäologischen Museum bis zum Weltkulturen Museum. Bei dem Kulturticket kooperiert das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Frankfurt University of Applied Sciences.

Bereits seit dem Sommersemester 2015 besteht eine ebensolche Kooperation mit der Frankfurter Goethe-Universität, an der rund 46 000 Studierende eingeschrieben sind. Auch Kinder und Jugendliche können seit dem 1. Januar 2017 bis zum Erreichen des 18. Lebensjahrs kostenfrei die Ausstellungshäuser besuchen. Die Stadt Frankfurt will damit nach eigenen Angaben kulturelle Bildung und Teilhabe für alle ermöglichen.

(dpa)