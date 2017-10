Stürmer Rebic kehrt in Kroatiens Nationalteam zurück

Stürmer Ante Rebic von Eintracht Frankfurt kehrt nach seinen starken Leistungen in der Fußball-Bundesliga in die kroatische Nationalmannschaft zurück. Der neue Trainer Zlatko Dalic nominierte den 24-Jährigen am Montag zusammen mit Hoffenheim-Profi Andrej Kramaric für die beiden WM-Playoff-Spiele gegen Griechenland am 9. und 12. November. Rebic bestritt zuletzt im Juni 2015 ein Länderspiel für Kroatien. Nach seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt im August überzeugte der Angreifer in den vergangenen Wochen unter anderem mit dem Siegtreffer beim Spiel in Hannover (2:1) und einem überzeugenden Auftritt gegen den Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund (2:2).

(dpa)