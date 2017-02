Sturm „Thomas”: Umgestürzte Bäume und gesperrte Bahnstrecke

Sturmtief „Thomas” ist in der Nacht zum Freitag mit kräftigen Böen über Hessen hinweggefegt. In Nordhessen zählte die Polizei etwa 50 Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Bauzäume. Betroffen waren aber vor allem Straßen auf Nebenstrecken. Die entwurzelten Bäume sollen am (heutigen) Freitag weggeräumt werden. Das „ganz große Chaos” blieb laut Polizei aus. „Relativ glimpflich” kam auch Osthessen davon, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Nähe von Fulda wurde ein Abschnitt der Landesstraße 3433 wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

Entwarnung auch im Bahnverkehr. Lediglich im Taunus wurde die Strecke zwischen Idstein und Niedernhausen wegen Sturmschäden gesperrt. Die Züge der Regionalbahn zwischen Limburg und Frankfurt/Main mussten deshalb vorzeitig wenden, wie die Bahn mitteilte. Für Reisende wurde ab 5.00 Uhr ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Idstein und Niedernhausen eingerichtet. Die Bahn empfahl allen Kunden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.

(dpa)