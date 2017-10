Sturmtief: Böen und Regen auch in Nordhessen

Auch in Nordhessen sind die Ausläufer des Sturmtiefs zu spüren, das am Donnerstag über Norddeutschland zieht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, stürzten in Kassel schon kurz vor 8.00 Uhr die ersten Äste auf Straßen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor orkanartigen Böen im Regierungsbezirk Kassel. Die Gefahr bestehe voraussichtlich zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr, teilte der DWD in Offenbach mit und gab eine amtliche Unwetterwarnung für die Region heraus.

Betroffen sei nicht der komplette Regierungsbezirk, sondern vor allem der Teil nördlich von Kassel. Dort bestehe die Gefahr von orkanartigen Böen der Stufe drei - von insgesamt vier Stufen. Die Experten warnten vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Gegenständen und Schäden an Gebäuden. Die Stadt Kassel sei nach den Prognosen nicht von orkanartigen Böen betroffen. Windig dürfte es aber dennoch in der Stadt werden. „Langsam frischt der Wind auf und wir gehen davon aus, dass es im Laufe des Vormittags recht stürmisch wird”, sagte der Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Kassel.

(dpa)