Wetter zur Fastnacht: Sturmtief an Weiberfastnacht - Zum Rosenmontag wird Wetter besser

Die Narren in Hessen müssen auch dieses Jahr wetterfest sein: Zur Weiberfastnacht rückt ein Sturmtief mit Regen an. "Ab dem Nachmittag ist bis in die Nacht Windstärke 9 möglich", sagte die Meteorologin Maria Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch.Am Wochenende beruhigt sich das Wetter. Es gibt zwar noch einige Niederschläge und die Temperaturen sinken bis auf sechs Grad, der Wind ist jedoch kein Thema mehr. Der Rosenmontag beginnt trocken, Regen gibt es mit ein bisschen Glück erst am Abend. Im vergangenen Jahr waren reihenweise Rosenmontagsumzüge wegen Sturmwarnungen abgesagt worden.(dpa)