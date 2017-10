Sturmtief streift Hessen nur leicht

Das angekündigte Sturmtief über Norddeutschland hat Hessen am Donnerstag nur leicht gestreift. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen”, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am frühen Abend. Betroffen von den Sturmböen war nur Nordhessen. Dort gab es laut Polizei lediglich wenige, leichte Schäden wie umgeworfene Bäume und Straßenschilder. Die Unwetterwarnung war am Nachmittag aufgehoben. In Norddeutschland gab es erhebliche Schäden. Mindestens ein Mensch wurde getötet als in Hamburg ein Baum auf ein Auto fiel.

(dpa)