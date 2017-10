Suche nach Sexualstraftäter in Hünstetten dauert an

Die Suche nach dem mutmaßlichen Sexualstraftäter in Westhessen dauert weiter an. Es gebe weiterhin nicht die heiße Spur, die man sich erhofft habe, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Nach den Befragungen der Bewohner im Ortsteil Limbach gebe es „einen Haufen Hinweise”, denen man nachgehe.

Am vergangenen Freitag soll ein Mann ein elf Jahre altes Mädchen in Hünstetten im Taunus sexuell missbraucht haben. Er soll das Mädchen an einer Bushaltestelle aufgegriffen und in seinem Auto zu einem Parkplatz mitgenommen haben. Dort soll er die Elfjährige missbraucht und sie anschließend zur Schule nach Idstein gefahren haben.

(dpa)