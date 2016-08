Suche nach ausgerissenem Känguru immer schwieriger

Das in Osthessen ausgebüxte Känguru „Fritz” hält seinen Halter weiter auf Trab. Fangen konnte er es seit dem Verschwinden am Wochenende nicht. Das Tier werde immer mal wieder im Wald von Nentershausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) gesichtet, berichtete die Polizei am Donnerstag. „Mit zunehmender Zeit wird es immer schwerer, das Tier zu bekommen. Im Wald ist das Nahrungsangebot ja auch gut für das Känguru”, sagte Polizeisprecher Martin Schäfer.

Eine Spaziergängerin hatte Känguru-Besitzer Heiko Ullrich am Dienstag über eine Sichtung im Wald informiert. Dort war er dem einen Meter großen Zwergkänguru sehr nahe gekommen. „Aber dann macht es zwei Sprünge, ich muss zehn Schritte machen - und weg ist es wieder.” Auch Fangversuche mit einem Kescher und Netz schlugen fehl. Ein Tierarzt, der das Känguru mit einem Narkosepfeil aus einem Blasrohr hätte ruhig stellen können, ließ sich auf die Schnelle nicht herbeitelefonieren. Nun hofft Ullrich auf eine neue Chance in den nächsten Tagen.

Das Tier konnte am Wochenende von Ullrichs Hof in Nentershausen-Weißenhasel ausreißen, weil ein herabgestürzter Ast die Umzäunung heruntergedrückt hatte. Ullrich hält das Tier als Landschaftspfleger: „Es ist als Rasenmäher gedacht.”

(dpa)