Suche nach vermisstem Mann im Main wird fortgesetzt

Der nach einem Bad im Main verschwundene Mann wird weiterhin vermisst. Die Suche nach ihm werde am Freitag mit einem Boot der Wasserschutzpolizei fortgesetzt, sagte ein Sprecher der Bereitschaftspolizei in Wiesbaden. Mit einer normalen Streife werde dabei das gesamte Gebiet von der Unglücksstelle auf Höhe einer Kläranlage zwischen Raunheim und Rüsselsheim bis zum Hafen Raunheim abgesucht. Ob zusätzlich noch Sonarboote und ein Hubschrauber eingesetzt werden, sei noch unklar.

Am Donnerstag hatte ein Freund des Mannes in einem nahe gelegenen Obdachlosenheim gemeldet, dass sein Begleiter nicht mehr aus dem Fluss gekommen sei und in Richtung Rüsselsheim treibe. Daraufhin startete eine Suchaktion mit zwei Hubschraubern sowie Booten von Feuerwehr, Deutscher Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und Wasserschutzpolizei. Die Suche war am frühen Donnerstagabend zunächst erfolglos abgebrochen worden.

(dpa)