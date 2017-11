Supermarkt-Mitarbeiter findet Rasierklingen

In einem Supermarkt in Niedernhausen im Taunus hat ein Mitarbeiter am Samstag Rasierklingen in verschiedenen Lebensmitteln gefunden. Das Geschäft wurde daraufhin für mehrere Stunden geschlossen, wie die Polizei in Wiesbaden berichtete. Die Rasierklingen seien durch unbekannte Täter offen sichtbar in die Verpackungen gesteckt worden. Während der Schließung wurde der ganze Supermarkt durchsucht. Am Mittag konnte der Discounter wieder geöffnet werden.

In den umliegenden Ortschaften wurden am Samstag weitere Filialen der Discounterkette überprüft. Dort wurden laut Polizei aber keine Hinweise auf Gefährdungen gefunden.

Die Polizei in Idstein hofft auf Beobachtungen aus der Bevölkerung. Hinweise auf den oder die Täter gebe es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Nachmittag.

(dpa)