Prozessbeginn: Syrien-Kämpfer sammelte für den IS

Kaum ist der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Kriegsverbrecher und Leichenschänder vor dem Oberlandesgericht in die Zielgeraden eingebogen, steht die Frankfurter Justiz am Anfang eines weiteren Terrorprozess. Seit gestern verhandelt das Landgericht gegen einen 33 Jahre alten Syrer.

Obwohl der Angeklagte „nur“ einen Monat lang, von Mitte Juli bis Mitte August 2012, in seinem Heimatland an der Front des „Dschihad“ für einen Gottesstaat gekämpft haben soll, sorgte er bereits überregional für Schlagzeilen, als in diesem Jahr plötzlich der – freilich nie vollstreckte – Haftbefehl aufgehoben wurde.

Doch der Reihe nach: Nach gut vier Wochen im Kampfeinsatz wurde der Mann verletzt und musste in die Klinik. Obwohl es sich bei den Medizinern und Pflegern der deutschen Kliniken ja seiner Ansicht nach um „Ungläubige“ handelt, die mit der Waffe in der Hand bekämpft werden müssten, zog er den Aufenthalt in einer deutschen Klinik der in einem Krankenhaus seiner syrischen Heimat vor.

Längere Zeit gesund gepflegt, packte den Gotteskrieger bald wieder die Reiselust gen Nahost – laut Anklage nicht jedoch, ohne zuvor die Deutschland reichlich Geld zur Finanzierung der Auseinandersetzungen mit den Truppen der Assad-Regierung gesammelt zu haben. Insgesamt soll er rund 15 000 Euro zusammen bekommen haben. Der von der Polizei überwachte Chat-Verkehr und die Mobilfunk-Gespräche gaben jedenfalls deutliche Hinweise darauf, dass Anfang 2014 eine erneute Reise ins Bürgerkriegsgebiet geplant war.

Nun griff die Staatsanwaltschaft zu. Sie erwirkte einen Haftbefehl, der freilich nur den Zweck hatte, den Beschuldigten einer Meldeauflage zu unterziehen und seinen Reisepass einziehen zu können. So blieb der Mann auf freiem Fuß, konnte Deutschland allerdings nie verlassen. Da sein Strafverfahren damit keine eigentliche „Haftsache“ mehr war, wurde sie in der Reihe der bei der Staatsschutzkammer des Landgerichts anhängigen Prozesse mit politischem Hintergrund hintan gestellt – die meisten Angeklagten befinden sich ja in Haft und „genießen“ deshalb Vorrang.

In diesem Jahr schließlich sah sich das Gericht infolge starker Arbeitsbelastung veranlasst, den Haftbefehl ganz aufzuheben. Die Meldeauflage, der der Beschuldigte im Übrigen immer brav nachgekommen war, entfiel und er bekam auch seine Personaldokumente wieder zurück. Offenbar war seine Abenteuerlust in der Zwischenzeit ohnehin erloschen – denn gestern saß der Angeklagte mit langem dunklen Bart und kurzen Haaren pünktlich zum Prozessauftakt zwischen seinen beiden Verteidigern, während Staatsanwalt Bernd Rauchhaus die Anklageschrift verlas.

Dann aber stockte die Verhandlung bereits. Zahlreiches Chat-Material in arabischer Sprache war offenbar nochmals übersetzt worden – die Verteidigung monierte in diesem Zusammenhang die fehlende Zeit zum Studium der nachträglichen Übersetzungen. Die Vorsitzende Richterin Clementine Englert gab sich kompromissbereit: Ihre Kammer wies zwar den Antrag der Rechtsanwälte zurück, das Verfahren ganz auszusetzen – gleichwohl wurden zwei ursprünglich in dieser Woche geplante Verhandlungstage gestrichen, damit Zeit zum Aktenstudium besteht. Am 10. November soll nun weiter verhandelt werden.

Vom Angeklagten sah und hörte man indes wenig. Prozessbeteiligten zufolge werde nicht mit einer baldigen Einlassungen zu dem Anklagevorwurf – Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat – gerechnet. Einmal aber meldete sich der Mann zu Wort, was vom Gericht aufmerksam bemerkt wurde. Doch sein Verteidiger hielt ihn zurück.

Bis Mitte Dezember soll der Prozess gegen ihn dauern. Neben zahlreichen Zeugen aus Polizeikreisen sollen auch Waffensachverständige ihre Gutachten vorstellen.