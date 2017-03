Internetzugang in Hessen: TÜV-Bericht: Land beim schnellen Internet auf Spitzenplatz

Knapp vier von fünf Haushalten in Hessen haben Zugang zum schnellen Internet. Wie das Ministerium für Landesentwicklung am Montag in Wiesbaden mitteilte, verfügten Ende 2016 exakt 78,3 Prozent über einen entsprechenden Breitbandanschluss mit einer Datenrate von mehr als 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Damit liegt Hessen im deutschlandweiten Vergleich auf dem dritten Platz. Nur in Nordrhein-Westfalen (82,2 Prozent) und Schleswig-Holstein (80 Prozent) ist die Versorgungsquote höher.

„Hessen festigt beim Breitbandausbau seine Spitzenposition in Deutschland”, sagte Minister Tarek Al-Wazir (Grüne). Bis Ende 2018 sollen nach seinen Angaben für alle Haushalte schnelle Internetverbindungen zur Verfügung stehen. Die Zahlen stammen aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des TÜV Rheinland, der im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums entstanden ist.

(dpa)