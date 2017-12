Ermittlungen: TV-Fahndung nach Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens

en XY... ungelöst» aufgegriffen. Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Ende September soll ein zwischen 40 und 45 Jahre alter Mann das Mädchen an einer Bushaltestelle in Hünstetten-Limbach aufgegriffen und in seinem Auto zu einem Parkplatz mitgenommen haben. Dort soll er sich an der Elfjährigen vergangen und sie anschließend zur Schule ins benachbarte Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) gefahren haben. Von dort wurde die Polizei alarmiert.

Die Ermittler hatten sich kurz nach dem sexuellen Übergriff mit einem Phantombild und Beiträgen in sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit gewandt. Die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung von 3000 Euro aus.

In dem anderen Fall war in Südhessen ein Mann in Viernheim (Kreis Bergstraße) angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann Anfang 40 war im April in einem Hinterhof auf dem Boden gefunden worden. Anwohner hatten Schüsse gehört und die Polizei alarmiert.

(dpa)