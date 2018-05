Statistik: Täglich verunglücken fünf Kinder auf Hessens Straßen

Die Zahl der verunglückten Kinder auf Hessens Straßen ist seit dem Jahr 1990 um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, verunglückten im Jahr 2016 durchschnittlich fünf Kinder pro Tag unter 15 Jahren. Insgesamt seien 1734 Jungen und Mädchen gezählt worden.

44 Prozent der Kinder verunglückten nach Angaben der Statistiker bei einer Fahrt mit dem Auto. 26 Prozent seien zu Fuß und 24 Prozent auf einem Fahrrad unterwegs gewesen, als sich der Unfall ereignete. Jungen verunglücken nach der Statistik am häufigsten als Radfahrer oder Fußgänger, Mädchen als Mitfahrende im Auto. Im Bundesvergleich seien in dem Berichtsjahr in Hessen die wenigsten Kinder verunglückt.

