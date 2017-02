Schulen in Hessen sollen sexueller Gewalt den Kampf ansagen: Täter in Chaträumen

Die Zahl klingt und ist erschreckend: Rund eine Million Kinder und Jugendlicher in Deutschland sind nach Schätzungen schon mindestens einmal Opfer von sexueller Gewalt geworden. Rein statistisch entspreche das zwei Betroffenen in jeder Schulklasse, rechnet der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, vor. Und genau in den Schulen soll den jungen Menschen jetzt verstärkt Hilfe zuteil werden. Rörig und der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) kündigten am Dienstag in Wiesbaden gemeinsame Bemühungen dafür an. Dass es in hessischen Schulen selbst zu sexuellen Übergriffen gegen Schutzbefohlene kommt, gehört – so zumindest die Hoffnung des Ministers – nach dem Vorfällen an der Odenwaldschule in Südhessen oder der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Darmstadt wohl der Vergangenheit an. Mehr als die Hälfte der heute registrierten Übergriffe geschehen im familiären Umfeld der Kinder und Jugendlichen. Hinzu kommt verstärkt das weite Feld des Internets. 2015 gab es laut Rörig bundesweit allein 2000 Ermittlungsverfahren wegen Cybergroomings.

Erpressungen mit Fotos

Dabei macht sich der erwachsene Täter in Chaträumen oder auch bei Onlinespielen als Gleichaltriger getarnt an die Kinder und Jugendlichen heran, um sie später online oder offline zu treffen und sexuell zu missbrauchen. Hinzu kommen Erpressungen mit Nacktfotos.

Ziel der gestern in Hessen als zweitem Bundesland nach Nordrhein-Westfalen gestarteten Kampagne „Schule gegen sexuelle Gewalt“ sind sowohl eine bessere Prävention als auch, wenn nötig, Intervention dagegen. „Schweigen hilft nur den Tätern“, zeigt sich der Bundesbeauftragte überzeugt. Und der Kultusminister gibt als Ziel aus, dass sich die Schulen zu regelrechten Schutz- und Kompetenzräumen gegen derartige Übergriffe entwickeln. Dazu sollen Lehrkräfte so geschult werden, dass es an jeder Schule qualifizierte Ansprechpersonen gibt, denen sich die jungen Menschen anvertrauen können und die auch wissen, wo es professionelle Hilfe gibt.

Infomappen an alle Schulleiter zu dem sensiblen Thema sind nach den Worten von Lorz schon verschickt worden. Auch eine 57 Seiten umfassende „Handreichung zum Umgang mit sexuellen Übergriffen“ ist gerade noch einmal überarbeitet worden. Hinzu kommen ein Onlineportal und weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Schutzkonzepts. Fortgesetzt wird auch die „Trau-Dich“-Kampagne, die sich mit dem Ziel der Vorbeugung und Sensibilisierung beispielsweise in Theaterstücken mit dem Thema auseinandersetzt und vor allem an jüngere Schüler richtet. Und ein umfangreicher Fragebogen zu dem diffizilen Thema bei Schülern der neunten und zehnten Klasse wird gerade noch ausgewertet.

Offen und schonungslos

Offene und schonungslose Aufklärung ist nach Überzeugung von Lorz der einzig richtige Weg im Umgang mit den sexuellen Übergriffen. „Wir wollen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer sowie Fachkräfte kompetent reagieren können. Im Verdachtsfall sollen sie wissen, was zu tun ist.“, betont er. Die Qualifizierungsreihe dazu hat vergangenes Jahr in Kassel und Weilburg begonnen. In diesem Jahr kommen die Schulamtsbezirke Gießen, Fulda, Bebra, Offenbach und Wiesbaden hinzu, im kommenden Jahr folgen die übrigen. Jede Schule sei aufgefordert, ihr bisheriges Konzept zur Gewaltprävention zu überprüfen und gegebenenfalls um ein Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt zu ergänzen.