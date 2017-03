Sternwarten und Planetarien öffnen am 25. März landesweit die Türen: Tag der Astronomie - Motto 2017: «Sehenswertes an der Sonnenbahn"

Interessierte Sternengucker sollten sich den Sonntag vormerken: Am Tag der Astronomie wird wieder Wissenswertes über das Firmament präsentiert. Sternwarten und Planetarien gewähren Blicke durch Teleskope ins All.

Zum bundesweiten Tag der Astronomie an diesem Sonntag (25. März) werden auch in Hessen zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Sternwarten und Planetarien öffnen landesweit die Türen, um die Pracht des Firmaments zu präsentieren. Das Motto in diesem Jahr lautet: «Sehenswertes an der Sonnenbahn».

Die Sonnenbahn oder Ekliptik ergibt sich, wenn der Beobachter auf der Erde den Gang der Sonne über ein Jahr verfolgt - mit einem Fixpunkt täglich - und sich diesen als langgezogene Linie vorstellt. Diese gedacht Linie ergibt einen Großkreis um die Erde, den man sich auch als flache Ebene vorstellen kann. Von der Erde aus betrachtet liegen die zwölf Tierkreiszeichen am Sternenhimmel ungefähr auf dieser Ebene. Und auch die Planeten in unserem Sonnensystem.

Sabine Frank vom Management des Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön erklärt: «In der Nähe dieser gedachten Linie am Himmel halten sich nicht nur Planeten auf, es gibt viele weitere interessante Himmelsobjekte wie Sternhaufen zu entdecken.»

Der Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön lädt Besucher zur Beobachtung auf Hessens höchsten Berg ein. Auf der Wasserkuppe in Gersfeld wird ein kostenfreies Abendprogramm angeboten. Nach Beobachtungen zum Beginn der Nacht auf dem 950 Meter hohen Gipfel folgen Vorträge und Abendspaziergänge mit Himmelsbeobachtungen. Auch das Planetarium im Vonderau Museum Fulda bietet Programm. Bei gutem Wetter wird von der Sternenwarte aus ein Blick ins All geworfen.

Der erstmals 2003 begangene Astronomietag wurde von der Vereinigung der Sternfreunde Deutschlands ins Leben gerufen. Er bietet Gelegenheit sich über astronomische Themen zu informieren und selbst einen Blick durch große Teleskope zu den Sternen zu werfen.

(dpa)