Ein Mann hat eine Tankstelle in Seeheim in der Nähe von Darmstadt überfallen. Der unmaskierte Täter schüchterte eine 18 Jahre alte Angestellte am Dienstagabend ein und griff dann in die Kasse, wie die Polizei mitteilte. Er floh mit mehreren Hundert Euro zu Fuß. Nach dem Täter wurde zunächst erfolglos gefahndet.

(dpa)