Tannenbaum brennt: Verletzte über Drehleiter gerettet

Radfahrer angefahren und schwer verletzt: Fahrer flüchtet

Ginsheim-Gustavsburg. Ein Radfahrer ist in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 49-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. mehr