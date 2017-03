Tarifeinigung im öffentlichen Dienst am Freitag möglich

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Hessen sind in einer entscheidenden Phase. Im Laufe des Freitags könnte ein Ergebnis da sein.

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Hessen könnte es am Freitag eine Einigung geben. „Wir sind auf gutem Weg”, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Die Gespräche in Dietzenbach bei Offenbach seien nach etwa 16 Stunden unterbrochen worden. „Es waren anstrengende und zähe Verhandlungen.” Geplant sei, dass sich beide Seiten im Laufe des Vormittags wieder treffen. Ein Ergebnis sei möglich.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld für die rund 45 000 Landesbeschäftigten. Außerdem soll das Ergebnis auf die Beamten übertragen werden. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und die Gewerkschaften haben sich bereits auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Geld innerhalb von zwei Jahren für die Landesangestellten im öffentlichen Dienst geeinigt. Hessen ist aber 2004 aus der TdL ausgetreten und verhandelt seitdem in Eigenregie.

Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte bei der zweiten Verhandlungsgrunde am Donnerstag ein Angebot des Landes vorgelegt. Einzelheiten wurden aber nicht bekannt.

In den Gesprächen war am Donnerstag auch ein Verbot der Vollverschleierung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Thema gewesen. Anlass war nach Angaben eines Ministeriumssprechers ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung für Beamte. Vertreter von Verdi und des Beamtenbundes dbb hatten in einer ersten Reaktion eine Verankerung dieser Reglung im Tarifvertrag jedoch abgelehnt.

(dpa)