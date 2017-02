Tarifstreit: Hessen bleibt beim Zeitplan für Verhandlungen

Hessen bleibt im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes auch nach der Einigung im Bund bei seinem Zeitplan für die Verhandlungen. Die zweite Runde der Gespräche für die rund 45 000 Landesbeschäftigten werde nicht vorgezogen, sondern wie geplant am 2. und 3. März in Dietzenbach stattfinden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag in Wiesbaden.

Es gebe für Hessen nun keinen Grund, länger auf Zeit zu spielen, hatte der Beamtenbund dbb nach dem Tarifkompromiss am Wochenende gefordert. Die Tarifgemeinschaft der Länder und die Gewerkschaften hatten sich auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Geld innerhalb von zwei Jahren für die Landesangestellten im öffentlichen Dienst geeinigt.

Der hessische Landesverband der Deutschen Steuergewerkschaft forderte, Hessen müsse bei seinen Verhandlungen nun mit einer Einigung „mindestens in gleicher Höhe nachlegen”. „Es sind reichlich Haushaltsmittel vorhanden”, begründete Landeschef Michael Volz den Vorstoß.

Das Land Hessen führt die Tarifverhandlungen in Eigenregie, weil es 2004 aus der Länder-Tarifgemeinschaft ausgetreten ist. Die Gewerkschaften fordern in Hessen sechs Prozent mehr Geld. Das sowie die Übertragung des Tarifergebnisses auf die hessischen Beamten lehnt Innenminister Peter Beuth (CDU) ab.

