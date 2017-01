Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst starten

Mit einer Forderung von sechs Prozent mehr Geld gehen die Gewerkschaften heute in die Tarifverhandlungen für die rund 45 000 Tarifbeschäftigten des Landes Hessen. Zum Auftakt der Gespräche in Wiesbaden werden Innenminister Peter Beuth (CDU) als Verhandlungsführer für das Land Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der Lehrergewerkschaft GEW, des Beamtenbund dbb, der IG BAU sowie der Polizeigewerkschaft GdP gegenüber sitzen. Das Land Hessen führt die Tarifverhandlungen in Eigenregie, weil es im Jahr 2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten ist.

(dpa)