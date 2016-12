Dreiste Diebe im Dunkeln machen Beute auf Parkplätzen: Tatort Autobahnrastplatz

Planenschlitzer stehlen geladene Ware auf Lastwagen. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Die Spediteure sind machtlos, die Polizei in Osthessen will jetzt verschärft dagegen vorgehen.

Sie kommen immer nachts. Wenn der Fahrer vorne im Führerhaus schläft, schlagen sie zu. Sogenannte Planenschlitzer steuern Park- und Rastplätze auf den Autobahnen an und stehlen die Ware von der Ladefläche. Auch in Hessen und besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn es abends früher dunkel wird.

Die Masche ist nicht neu, Statistiken der Polizei belegen aber, dass die Langfinger in den vergangenen zwei Jahren so umtriebig waren, wie schon lange nicht mehr. 2014 stieg die Zahl der Fälle in Hessen sprunghaft auf 188 an. 2013 waren es noch 75. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Beamten 145 Fälle. Genaue Zahlen für das laufende Jahr liegen noch nicht vor, zahlreiche Beispiele zeigen aber, dass das Problem keineswegs erledigt ist.

Vor allem Osthessen

Vor allem Parkplätze in Osthessen sind betroffen. Die Polizei vermutet wegen der zentralen Lage, den vielen Autobahnkilometern und wegen des vergleichsweise geringen Verkehrs. Die Täter haben es hier leichter als im Rhein-Main-Gebiet, unentdeckt zu bleiben. Jeden Monat kommt es etwa auf der A 7 zu neuen Beutezügen. Polizeisprecher Christian Stahl von der Polizei in Fulda nennt es das „Schlaraffenland“. Die Täter nehmen fast alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist und sich zu Geld machen lässt: Laptops, Fernseher, Spielkonsolen, Kosmetikartikel, Schuhe, sogar Klobürsten.

Beispiel Parkplatz „Rotkopf“ zwischen den Abfahrten Hünfeld/Schlitz und Fulda Nord: Im August hatten dort Diebe Kaffeemaschinen und Bügeleisen von einem Sattelschlepper mitgehen lassen. Der Schaden belief sich auf rund 69 000 Euro. Vor einigen Wochen hatten Unbekannte am selben Ort ebenfalls einen Transporter aufgeschlitzt. Die Beute fiel geringer aus. Ein paar Flaschen Weinbrand. Wert: rund 150 Euro. Doch es läppert sich. Manchmal sind die Täter so dreist, dass sie die Heckklappen der Lastwagen öffnen, um die Ladung herauszuholen. 1 Million Euro Schaden verursachten die Planenschlitzer vergangenes Jahr insgesamt.

Über alle Berge

Die Täter gehen meist arbeitsteilig vor. Erst wird ein Parkplatz stundenlang ausgekundschaftet, dann werden sichelförmige Löcher in die Auflieger geschnitten, um zu sehen, ob sich im Inneren etwas Wertvolles befindet. Ist das der Fall, rücken Komplizen an und räumen die Ladefläche leer. Der Fahrer bemerkt den Diebstahl erst am nächsten Morgen. Bis dahin sind die Kriminellen längst über alle Berge. Spuren gibt es kaum. Die Aufklärungsquote ist entsprechend gering. 2014 wurde gerade mal ein Fall aufgeklärt, 2015 waren es 12.

Logistikverbände fordern wegen der Planenschlitzer mehr bewachte Parkplätze. Es gibt noch andere Ideen, etwa Alarmanlagen, Bewegungsmelder oder schlitzfeste Planen. Marc Köhler vom Speditions- und Logistikverband Hessen/Rheinland-Pfalz aber sagt, das sei schlussendlich zu teuer. Immer mehr osteuropäische Fahrer seien im Land unterwegs, die sich solche Zusatzausgaben nicht leisten könnten.

Einige Logistikunternehmen setzen lieber auf sogenannte Guckfenster, um den potenziellen Tätern zu zeigen, dass sich unter den Planen Güter mit nur geringem Wert verbergen. Oft nämlich bleibe es beim Versuch – die Täter schlitzten so lange, bis sie etwas Interessantes fänden. So wie bei Hans-Jörg Dröder.

Tausende Euro jedes Jahr

In seinem Speditionsunternehmen in Künzell gibt es kaum einen Lkw, der noch nicht aufgeschlitzt wurde. Seit langem geht das schon so. Ware ist noch nicht gestohlen worden, seine Laster transportieren meist Verpackungsmaterial, das wenig attraktiv für Diebe ist. Doch seine Fahrer berichten immer wieder von neuen Versuchen. Er rate ihnen: Bloß nicht aussteigen. Auf dem Schaden bleibt er aber sitzen. Die aufgeschlitzten Planen zu ersetzen kostet das Unternehmen Tausende Euro jedes Jahr. Hinzu kommen Diesel-Diebstahl, das Abmontieren von Ersatzrädern und Feuerlöschern, sogar Leuchten werden abgeschraubt und mitgenommen. Die Anzeigen verlaufen im Sande. Die Täter? Nicht zu ermitteln, heißt es jedes Mal. Die Polizei vermutet organisierte Banden dahinter – oft aus Osteuropa –, aber auch Einzeltäter oder solche, die Diebstähle vortäuschen, um ihre Versicherung zu betrügen. Spediteur Dröder fordert mehr Polizeipräsenz auf den Parkplätzen oder eine Kameraüberwachung. Die Polizei in Osthessen will handeln. Wochenlang hat die „AG Sichel“ an einer Strategie gefeilt. Auf Raststätten sollen jetzt Flyer verteilt und Plakate aufgehängt werden. Außerdem sollen Beamte nachts alle 35 Minuten jeden der 40 Parkplätze und Rasthöfe kontrollieren.