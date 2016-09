Tatverdächtiger nach Fan-Ausschreitungen ermittelt

Gut einen Monat nach den Ausschreitungen beim DFB-Pokalspiel 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen ermittelt. Ein 24 Jahre alter Frankfurter sei verdächtig, bei der Fußball-Partie am 21. August eine Leuchtrakete in den Magdeburger-Fanblock geschossen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei soll ein junger Mann verletzt worden sein. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien entsprechende Beweismittel gefunden worden.

Das Pokalspiel zwischen dem Drittligisten Magdeburg und dem Bundesligisten Frankfurt war für elf Minuten unterbrochen worden. Zuvor hatten die Gästefans mehrere Leuchtraketen gezündet. Anschließend musste die Polizei FCM-Fans daran hindern, das Spielfeld zu stürmen. Danach konnte die Begegnung fortgesetzt werden. Die Gastmannschaft aus Frankfurt gewann mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Insgesamt wird laut Polizei inzwischen gegen zwölf Fans ermittelt. Erst vergangene Woche hatte die Magdeburger Kriminalpolizei sieben Anhänger ausfindig gemacht. Vier sollen als Eintracht-Fans die Pyrotechnik gezündet haben. Gegen die drei FCM-Anhänger werde im Zusammenhang mit der versuchten Stürmung des Spielfeldes wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

(dpa)