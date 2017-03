Taube löst Kurzschluss aus: S-Bahnverkehr steht still

Eine Taube hat am Montag in Frankfurt Teile des S-Bahnverkehrs lahmgelegt. Insgesamt verspäteten sich nach Angaben der Bundespolizei 34 Züge. Der Vogel war an der Station Galluswarte an einer 15 000 Volt führenden Oberleitung hängengeblieben und hatte dort einen Kurzschluss ausgelöst. Eine Anwohnerin hörte den Knall und rief die Polizei. Die Beamten sperrten die Strecke. Erst als nach 40 Minuten klar war, dass die Hochspannungsleitung nicht beschädigt war, wurde der S-Bahnverkehr wieder freigegeben. Die Taube überlebte den Stromschlag nicht.

(dpa)